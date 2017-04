Racket e usura tra Napoli e Cercola, arrestato 52enne: deve scontare 7 anni

Sabato 15 Aprile 2017, 19:59 - Ultimo aggiornamento: 15-04-2017 19:59

CERCOLA - Usura ed estorsione commessa a Napoli e in provincia per circa dieci anni: si aggrava la pena per Giuseppe Ronza, 52enne di Cercola, che passa dagli arresti domiciliari al penitenziario di Secondigliano.L’uomo, già noto alle forze dell’ordine, si trovava già agli arresti domiciliari quando in mattinata i carabinieri della locale tenenza lo hanno arrestato – in esecuzione a un’ordinanza di custodia cautelare in carcere emessa dalla procura di Napoli. L’estorsore stando alle accuse deve scontare in carcere il cumulo di pene, sette anni, per i reati di usura ed estorsione commessi ai danni di diversi commercianti, tra il capoluogo partenopeo e i comuni dell’hinterland, per almeno dieci anni – tra il 2005 e il 2014.Vista, dunque, la gravità del reato il malvivente è passato dagli arresti domiciliari al carcere di Secondigliano.