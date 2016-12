Sabato 31 Dicembre 2016, 10:53 - Ultimo aggiornamento: 31-12-2016 10:54

Notte di terrore a Sant'Antonio, popoloso quartiere della periferia di Torre del Greco: una bomba carta ha distrutto l'ingresso di Gossip, noto negozio di abbigliamento per donna di via Nazionale, a due passi dalla chiesa del rione. L'ordigno è esploso proprio all'esterno della boutique, mandando in frantumi la parte bassa della vetrata e deformandola parzialmente. Il fatto è avvenuto intorno alle 3 di notte: sul posto sono giunti gli agenti di polizia del commissariato di via Marconi allertati dai residenti della zona, svegliati di soprassalto dallo scoppio della bomba, un ordigno di fattura artigianale.Al momento l'ipotesi racket non è esclusa ma è la pista meno battuta. Con molta più probabilità si tratta dello "scherzo pesante" di qualche giovane che ha esagerato con i petardi di Capodanno, senza pensare alle conseguenze del caso.Ma gli investigatori seguono tutte le ipotesi per ricostruire il raid che è certamente di matrice dolosa. In queste ore gli agenti guidati dal primo dirigente Davide Della Cioppa stanno anche ascoltando i titolari del negozio per verificare se abbiano ricevuto richieste estorsive o se abbiano sospetti. Questa mattina Gossip è chiuso: l'entrata è transennata con del nastro bianco e rosso.