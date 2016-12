Venerdì 30 Dicembre 2016, 12:51 - Ultimo aggiornamento: 30-12-2016 14:08

Sono trascorsi pochi giorni dal restyling funzionale di Porta Capuana, vandalizzata proprio nell’area pedonale oggetto dell’intervento. Meno di due settimane fa, la zona era stata riqualificata da alcuni interventi per mano della IV Municipalità con l’installazione di catene e fioriere per impedire il passaggio selvaggio di scooter e moto. Pochi giorni fa, le nuove installazioni sono state distrutte.I cittadini che hanno lanciato l’allarme hanno trovato le catene tranciate e le fioriere spostate, alcune delle quali rotte. «L’area pedonale era continuamente invasa da motorini che terrorizzavano i passanti oppure serviva da scorciatoia agli scippatori che soprattutto in questa zona intercettano i turisti- dicono i cittadini del Comitato di quartiere ‘Lenzuola Bianche’ - catene e fioriere rendevano la vita più complicata ai criminali».L’emergenza di un’area seppure altamente turistica, da considerare ‘a rischio’ è denunciata nero su bianco da Giampiero Perrella, presidente della IV Municipalità, nella richiesta di un incontro urgente con la Prefettura. ‘Sicurezza e ordine pubblico a Porta Capuana sono fuori controllo- spiega Perrella- risse e accoltellamenti tra gruppi di extracomunitari sono all’ordine del giorno ed il fenomeno è aggravato dallo sfrecciare selvaggio di scooter che spesso hanno mire criminali, per questo motivo chiediamo un maggiore intervento delle forze dell’ordine e l’incontro col Prefetto’. Prima azione per arginare la monopolizzazione abusiva di Porta Capuana è stato compiuto stamattina dal presidente e dalla giunta municipale che hanno nuovamente installato fioriere e catene, stavolta con degli accorgimenti. ‘Abbiamo fissato le fioriere al pavimento stradale così da non farle sradicare e abbiamo anche allestito con nuove piante l’area- conclude Armando Simeone, assessore municipale all’ambiente- è il secondo raid dopo quello a piazza Carlo III ma non permetteremo a vandali e criminali di abusare del nostro territorio’