Venerdì 30 Dicembre 2016, 21:05 - Ultimo aggiornamento: 30-12-2016 21:20

Mugnano. «Dammi la fede, dammi la fede». Sono le uniche parole pronunciate da due malviventi in sella ad uno scooter sulla Circumvallazione esterna nei pressi del centro commerciale Auchan nei confronti della vittima. E' quanto successo alle 18 dove ad essere rapinato è stato un professionista 50enne di Giugliano che stava facendo rientro a casa.L'uomo si era accorto dei due balordi e nonostante il traffico intenso, aveva provato ad avvicinarsi al guard rail. Ma i due, con una manovra repentina, sono riusciti ad affiancare la vittima. Il conducente del mezzo indossava un casco integrale, mentre il passeggero un passamontagna ed una sciarpa e impugnava una pistola. Ha intimato all'uomo di consegnare la fede e poi sono scappati via.«Aveva gli occhi rossi come se fosse sotto l'effetto di cocaina - ha raccontato la vittima -. Avevano un chiaro accento napoletano e mi hanno chiesto di consegnare solo la fede e sono scappati». La vittima, poi, pochi metri dopo ha trovato una pattuglia dei carabinieri ai quali ha spiegato cosa gli era accaduto poco prima. Ma insieme a lui c'erano quattro donne e un uomo che, invece, si erano opposti alla rapina, mettendo in fuga i malviventi. Dalle descrizioni delle vittime si tratta dello stesso 'duo' di rapinatori che però sono riusciti a mettere a segno un colpo su tre. Le rapine in quella zona sono ormai all’ordine del giorno e le forze dell'ordine sono sulle tracce dei malviventi.