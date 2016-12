Martedì 27 Dicembre 2016, 23:42 - Ultimo aggiornamento: 28-12-2016 08:57

Torre del Greco. Giovane di 20 anni reagisce alla rapina dello scooter: i criminali sparano e lo feriscono. Panico in via del Corallo, stradina che collega il centro storico di Torre del Greco con i rioni che portano alla vicina Ercolano: uno studente di 20 anni era in compagnia della giovane fidanzata questa sera intorno alle 22 quando è stato affiancato da due uomini. I banditi li hanno costretti a fermarsi e hanno provato a bloccarli, probabilmente per portare via la moto. Ma il ragazzo non si è arreso al tentativo di rapina e ha difeso con coraggio la fidanzata e lo scooter. A quel punto i rapinatori hanno reagito male, hanno estratto la pistola e hanno esploso 5 colpi: secondo le prime indiscrezioni, la vittima sarebbe stata colpita alle gambe e alla schiena. Il giovane è stato prima trasportato al pronto soccorso dell'ospedale Maresca, poi a quello di Boscotrecase dove è stato operato: le sue condizioni sono gravi.Sul caso indaga il nucleo operativo della Compagnia dei carabinieri di Torre del Greco: non si escludono altre piste oltre a quelle del tentativo di rapina.