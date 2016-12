Giovedì 22 Dicembre 2016, 14:19 - Ultimo aggiornamento: 22-12-2016 14:19

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Il sindaco anticipa il brindisi di Natale inaugurando i giardinetti a Piazza Carlo III. I cantieri sono duranti un anno e sono soltanto il primo passo verso la riqualificazione di una zona che l’amministrazione, insieme al comitato di residenti, intende valorizzare. Pavimentazione antiscivolo, panchine comode e verde in linea con il vicino Orto Botanico. Ma protagonista assoluto è il Real Albergo dei Poveri: «Entro i primi mesi del 2017 ci saranno novità importanti – ha spiegato il sindaco Luigi de Magistris – Aspettiamo il collaudo che avverrà in tempi brevi e poi subito pensiamo di poter lavorare e farci entrare subito delle persone». Ma i costi per rilanciare il palazzo più grande d’Europa sono altissimi e il sindaco: «Non intendiamo mollare – spiega – anzi stiamo lavorando per coinvolgere tutti soprattutto le istituzioni nazionali». Intanto attorno ai giardinetti è in corso il rifacimento della pavimentazione.Come ha spiegato il vicesindaco Raffaele Del Giudice la storicità della piazza ha vincolato ai cubetti di porfido, ma considerando la mole di auto e scooter che quotidianamente transitano nella zona già è stato aperto un tavolo insieme alla Soprintendenza per considerare la riapertura del progetto che possa utilizzare dell’asfalto. All’evento non è mancata la municipalità con l’assessore alla cultura Giovanni Parisi che ha annunciato eventi culturali nella piazzetta e i comitati di quartiere dedicati a piazza Carlo III e Ponti Rossi guidato da Antonio Provitera e quello dedicato alla creazione della Linea 10 della metropolitana di Napoli guidato da Antonio Esposito.La linea 10 collegherebbe la centralissima piazza Cavour - lato museo dove è previsto l’interscambio con la linea 1 e 2 - passando per via Foria, piazza Carlo III, piazza Ottocalli, salendo su per Capodichino (piazza Di Vittorio all'incrocio con Corso Secondigliano) passando per Casavatore e Casoria fino alla stazione Tav di Afragola.