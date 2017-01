Mercoledì 11 Gennaio 2017, 11:03

Gli agenti del commissariato di Polizia Vicaria Mercato hanno arrestato Ioan Lacatus, di 55 anni, in esecuzione di un mandato di arresto europeo emesso dalla Romania. Gli agenti era da diverso tempo che erano sulle tracce del romeno che dal 2012 si era reso irreperibile nel proprio paese di origine. L’uomo infatti era stato condannato alla pena di 3 anni di reclusione per i reati di incesto e rapporti sessuali con persona minore. Dalle indagini minuziose condotte è emerso che il ricercato era in città in un locale di via Santa Maria Antesecula. Ieri sera è scattata l’operazione.Il 55enne è stato bloccato in un terraneo della stessa strada mentre era in compagnia di altre due persone. Ora è nel carcere di Poggioreale a Napoli.