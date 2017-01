«Il nostro piano sui rifiuti è un’altra cosa», aveva assicurato davanti al Consiglio regionale il vicegovernatore con delega all’Ambiente Fulvio Bonavitacola. Ebbene ora quel piano, approvato tra le polemiche in aula tre settimane fa, dovrà probabilmente essere riscritto in molti punti. Eccolo il verdetto del ministero dell’Ambiente, che ha di fatto bocciato il programma di interventi con cui Vincenzo De Luca e la sua giunta puntavano a risolvere la grana della maxi-multa comminata dall’Europa all’Italia proprio per colpa dei ritardi e delle inefficienze della Campania. Inceneritori, cifre da rivedere È tutto nero su bianco, in un documento di quattro pagine inviato dal ministero a Palazzo Santa Lucia.Nell’atto, che porta la firma del direttore generale Mariano Grillo, si mettono in discussione i tre capisaldi della strategia della Regione. Innanzitutto, ironia della sorte, l’unica scelta che trovava d’accordo De Luca e il sindaco di Napoli Luigi de Magistris: lo stop alla realizzazione di nuovi termovalorizzatori. L’idea del governatore è infatti che per l’autosufficienza della Campania basti l’impianto di Acerra, che dovrà però incrementare la propria attività passando dalle attuali 600mila tonnellate all’anno a 750mila tonnellate. Ciò nell’ambito di un quadro di interventi finalizzati a ridurre la quantità di rifiuti prodotta e ad aumentare le percentuali di differenziata. Ma, secondo il ministero dell’Ambiente, i conti non tornano.A smentire la Regione è il Dpcm (decreto del presidente del Consiglio dei ministri) del 10 agosto 2016, che definisce il fabbisogno totale di incenerimento della Campania in 918.942 tonnellate all’anno. Poiché oggi la capacità di trattamento del termovalorizzatore di Acerra è di 600mila tonnellate all’anno, resterebbero allora da coprire 318.942 tonnellate. Da qui, osserva Grillo, la necessità di prevedere almeno un altro impianto in grado di bruciare 300mila tonnellate all’anno. Differenziata a rilento Sembra essere questa, è il ragionamento che si fa al ministero dell’Ambiente, l’unica strada percorribile considerando l’attuale situazione dell’impiantistica e i risultati finora raggiunti sul territorio. Sì, perché nonostante gli impegni ad una graduale riduzione della quantità di rifiuti, in realtà «dal 2014 ad oggi c’è stato un progressivo aumento».Collegato a questo fenomeno è il quadro della raccolta differenziata, su cui nell’ultimo biennio «si è registrato un freno». Nel 2015, ad esempio, l’incremento del porta a porta è stato «solo dello 0,9 per cento»: «Si tratta - si legge nel documento - di un dato in forte contrasto con le previsioni del piano, secondo le quali si dovrebbe raggiungere il 65 per cento nel 2020, sulla base di un ipotizzato incremento annuale di 3,75 punti percentuali». Divergenze sulle discariche È forse questa la parte del piano che suscita maggiori perplessità negli uffici ministeriali. La Regione ha calcolato che lo smaltimento delle ecoballe determinerà una produzione di scarti pari a un milione e 660mila tonnellate, da smaltire in discarica.L’impegno assunto in Consiglio da Bonavitacola è che non si apriranno nuovi sversatoi ma si procederà utilizzando le discariche già attive o quelle che verranno dissequestrate. Tale tesi non convince, però, gli esperti romani, i quali ribadiscono a Palazzo Santa Lucia che questa tipologia di smaltimento dev’essere considerata l’ultima spiaggia: «Si ricorda - scrive il direttore generale del dicastero - che obiettivo specifico della programmazione effettuata con il Dpcm del 10 agosto 2016 è quello di addivenire a soluzioni infrastrutturali che “limitano il conferimento di rifiuti in discarica”.Si tratta del resto di un obiettivo che - com’è risaputo - discende direttamente dalla normativa europea di settore. Lo smaltimento in discarica è l’ultima opzione nella gerarchia dei rifiuti, alla quale è preferibile il recupero di energia». Ma «visto che nel nuovo piano vi è un forte incremento di fabbisogno di discarica, in particolar modo ove al ciclo ordinario si sommino le quantità derivanti dalla gestione delle ecoballe, si rileva un forte disallineamento dalle previsioni normative non giustificato da un’effettiva riduzione degli impatti negativi sull’ambiente».