Giovedì 5 Gennaio 2017, 20:30 - Ultimo aggiornamento: 05-01-2017 20:30

ERCOLANO - Per ridurre al minimo il rischio di danni alle infrastrutture idriche, che l'eccezionale ondata di freddo gelido in arrivo potrebbe provocare, Gori ha programmato la chiusura del flusso idrico dalle 22:00 alle ore 06:00 fino al prossimo otto gennaio per le utenze poste a quota altimetrica più elevata ubicate nei comuni diPer il comune dila chiusura del flusso idrico è stata programmata dalle 24:00 alle ore 06:00 dei giorni degli stessi giorni.Lo ha reso noto la società che ha anche chiarito che la misura si rende necessaria per evitare problemi alla rete di distribuzione. Già nei giorni scorsi l'azienda che cura la fornitura dell'acqua in 76 comuni della provincia aveva emanato una serie di avvisi per fronteggiare l'emergenza e diffuso un vademecum, anche attraverso un video, che illustrava quali accorgimenti adottare in questi giorni di grande freddo per evitare il congelamento dell'acqua presente nelle condotte e nei contatori con conseguenti danni che avrebbero pregiudicato la regolare erogazione di acqua nelle utenze.