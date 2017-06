Napoli, maxi rissa in famiglia: cinque donne in ospedale

Venerdì 16 Giugno 2017, 20:56 - Ultimo aggiornamento: 16-06-2017 20:56

Mega rissa in famiglia e tutta al femminile con un bilancio di 5 donne finite in ospedale. L’aggressione consumata tra le mura domestiche di un’abitazione in via Parma, una delle stradine a ridosso di piazza Nazionale, è avvenuta poco prima delle 14 ed ha coinvolto due famiglie diverse che se le sono date di santa ragione. A colpirsi con pugni, calci, schiaffi e violente tirate di capelli sono state donne, giovani e più mature, che inizialmente hanno urlato ed attirato l’attenzione dei vicini fino all’esplosione di una vera e propria rissa.Le ambulanze del 118 intervenute sul posto, hanno trasportato le ferite all’ospedale Loreto Mare dove i sanitari hanno riscontrato la presenza di policontusioni in varie parti del corpo, traumi facciali, cranici e mandibolari stilando i referti che certificano 10 giorni di prognosi per la ferità più traumatizzata, un referto di 8 giorni e altri tre referti di 7 giorni.Particolare non trascurabile è stata la constatazione da parte dei medici della mancanza di porzioni del cuoio capelluto su alcune delle vittime, dovute allo strattonamento per i capelli.