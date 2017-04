Maxi rissa sul lungomare di Pozzuoli: 23enne aggredisce i vigili urbani

Lunedì 17 Aprile 2017, 18:00 - Ultimo aggiornamento: 17-04-2017 18:00

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Una maxi rissa, che ha coinvolto una cinquantina di giovani, è scoppiata nei vicoli tra il centro storico e il porto di Pozzuoli nella notte di Pasqua. Un giovane di 23 anni, R.G. di Pozzuoli è stato fermato dagli agenti della polizia municipale, che erano in servizio nella zona. Il giovane, in evidente stato di agitazione, dopo aver danneggiato un'auto in sosta con calci, pugni e testate, è stato bloccato e portato al comando della polizia municipale, in via Luciano. La violenza del giovane non si è placata nemmeno negli uffici della polizia municipale, dove ha aggredito e ferito due agenti e danneggiato la camera di sicurezza in cui era stato rinchiuso.Dal comandante, Silvia Mignone, è stato chiesto l'intervento del 118, disponendo un trattamento sanitario obbligatorio. Per trasportare il giovane nell'ospedale Santa Maria delle Grazie di località La Schiana, il personale sanitario è stato costretto a sedarlo. Proseguono le indagini per individuare altre persone coinvolte nella rissa che, al momento dell' arrivo degli agenti della polizia municipale, si sono dileguate, e per stabilire le cause dello stato di alterazione psicofisico del giovane fermato.