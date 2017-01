Mercoledì 11 Gennaio 2017, 15:18 - Ultimo aggiornamento: 11-01-2017 15:21

NOLA - Ore interminabili su una sedia, con un femore rotto e tanta preoccupazione. Nella settimana più nera per l’ospedale "Santa Maria della Pietà" di Nola anche lei, una 82enne di Visciano, ha vissuto momenti difficili. Dopo un brutto incidente domestico la donna venerdì sera è stata accompagnata al Pronto soccorso del nosocomio nolano e qui, seduta su una sedia non ortopedica e dolorante, mentre intorno a lei, era il caos, ha atteso ore prima di essere assistita. Ora la donna ha deciso di denunciare la struttura per omessa prestazione sanitaria e lesioni personali colpose. Analoga situazione per una donna di Marigliano, anch'essa coinvolta in un incidente domestico. Dopo una lunga attesa a Nola per una profonda ferita alla mano ha lasciato l'ospedale e si è fatta medicare all'ospedale Santobono di Napoli (10 punti di sutura). Anche la donna ha deciso di denunciare la struttura nolana.