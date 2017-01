Roccaraso, napoletani liberati dalla neve, esposto Noiconsumatori

Roccaraso. Anziani e bambini finalmente solo oggi sono stati liberati da blocchi di neve.

Domani Noiconsumatori - annuncia l'avvocato Angelo Pisani - presenterà un esposto alle autorità competenti per accertare cause e responsabili nei ritardi di soccorso e liberazione delle persone dalle abitazioni a causa della neve e per l'impraticabilità delle strade che ha impedito la libera circolazione senza alcun piano di emergenza e gravi danni alla cittadinanza nonostante i moderni strumenti a disposizione per prevenire ed intervenire

.

Domenica 8 Gennaio 2017, 14:47 - Ultimo aggiornamento: 08-01-2017 14:47

