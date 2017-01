Napoli - Stava rubando le calze della Befana, ma è stato sorpreso dalla Polizia, che lo ha bloccato dopo un inseguimento. Angelo Maugeri, 40 anni, già denunciato in passato, si è introdotto stanotte in un'azienda di prodotti dolciari a Frattamaggiore, in via Aldo Moro. L' uomo si è diretto verso alcuni furgoni carichi di calze della Befana piene di dolciumi dei quali si stava impadronendo. Ma una segnalazione al 113 ha fatto accorrere gli agenti del Commissariato di Frattamaggiore. Al loro arrivo Maugeri è fuggito e, dopo aver scavalcato alcuni muri divisori si è diretto in un edificio tentando di nascondersi nell'ascensore, dove i poliziotti lo hanno arrestato.

Giovedì 5 Gennaio 2017, 14:09

