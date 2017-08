Rubano bici elettrica all'ingresso del commissariato: presi due minorenni in vacanza a Ischia

Sabato 19 Agosto 2017, 16:00 - Ultimo aggiornamento: 19-08-2017 16:00

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Baby ladri ancora in azione a Ischia. Sempre più audaci, il colpaccio si tenta di farlo addirittura cercando di farsi beffe delle forze dell'ordine. Due minorenni napoletani in vacanza sull'isola questa mattina non hanno esitato un attimo a trafugare una bici a trazione elettrica che era stata parcheggiata all'ingresso del commissariato di Polizia pochi minuti prima da una persona che doveva sporgere denuncia per altri fatti. Grande la sorpresa al ritorno. La bici era sparita ed è scattata a quel punto la denuncia bis.Per gli uomini del vicequestore Alberto Mannelli, non è stato però complicato risalire agli autori del furto, immortalati dalle telecamere di sorveglianza mentre con molta disinvoltura si sono avvicinati al velocipede e fulmineamente se ne sono impadroniti senza battrere ciglio. Rintracciati a poche centinaia di metri dal commissariato, i due quindicenni sono stati identificati, denunciati per furto aggravato e riconsegnati ai genitori a carico dei quali è scattata una ulteriore segnalazione per abbandono di minori in ordine alla quale si esprimerà successivamente la Procura.La bicilcetta è stata prontamente riconsegnata al legittimo proprietario, ma l'episodio la dice lunga sul livello di degrado civico che anche in questo agosto di presenze record per Ischia: le forze dell'ordine tentano di contrastare con tutti i mezzi a disposizione, scoraggiando e prevenendo attività illecite e la commissione di crimini.