San Giorgio, esplode campana di vetro: donna ferita ad una gamba

Martedì 10 Gennaio 2017, 12:12 - Ultimo aggiornamento: 10-01-2017 12:12

Una campana di vetro è letteralmente esplosa ed una donna è stata sbalzata a causa dell'onda d'urto, ferendosi ad una gamba. E' accaduto poco fa in via Gianturco, all'angolo di via Pittore, una zona centralissima della città, a San Giorgio a Cremano, nei pressi della scuola elementare "Massimo Troisi": se fosse capitato all'orario di uscita dei bambini, il bilancio avrebbe potuto essere ben più grave.Mentre la signora stava gettando delle bottiglie nella campana, questa è saltata in aria per diversi metri. È probabile che una delle bottiglie sia finita su un grosso petardo inesploso, precedentemente inserito nella campana. Immediato l'intervento di due agenti della polizia municipale cittadina, che stavano regolando il traffico all'incrocio. La donna è stata trasportata all'ospedale di Boscotrecase.