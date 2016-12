Venerdì 30 Dicembre 2016, 23:40 - Ultimo aggiornamento: 31-12-2016 00:04

San Giorgio a Cremano. Rapina sventata al supermercato Md Discount di via Bartolo Longo, rapinatori inseguiti di vigilinates: bloccato un trentenne di San Giovanni a Teduccio, ferita una guardia giurata nella colluttazione. Il tutto è successo intorno alle 18. Alla centrale operativa della società di vigilanza Union Security di Giugliano arriva la segnalazione del raid in corso grazie all’antirapina. Immediatamente due motociclisti si recano verso l’attività commerciale in pieno centro. Dal cancello escono i due rapinatori in sella ad uno scooter 50. I vigilantes si mettono all’inseguimento dei due banditi. Poi, in una curva, i due malviventi perdono il controllo del mezzo e cadono. Uno riesce a scappare, mentre il complice viene immediatamente bloccato dopo una colluttazione con una delle guardie giurate che rimane ferita al ginocchio. Il malvivente aveva con se una mazza da baseball, mentre il complice in fuga aveva la pistola utilizzata nel raid e il bottino: poco più di duemila euro. Pochi minuti dopo sono giunti gli agenti del locale Commissariato che portato via il trentenne in stato di fermo per rapina.