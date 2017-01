Fronteggiare la nuova drammatica emergenza barelle che si registra da giorni nelle corsie e nei pronto soccorso degli ospedali di Napoli e mettere a punto un piano B che garantisca la funzionalità, in caso di crisi, del 118, spesso in tilt a causa degli ingorghi che si verificano nei reparti di emergenza dei presidi cittadini. Di questo si discuterà domani, presso la direzione generale del Cardarelli, dove per iniziativa della Regione è stata convocata un'unità di crisi alla quale parteciperanno tutti i direttori generali delle Asl di Napoli e provincia e degli ospedali collinari, (Cardarelli, Monaldi-Cotugno-Cto) comprese le due Università.Sotto la lente il protocollo di smistamento rapido dei pazienti dal Cardarelli verso gli altri ospedali del Rione Alto, siglato agli inizi del 2015 (che comunque sta funzionando) da potenziare e migliorare nei meccanismi operativi ma anche da allargare coinvolgendo le Case di cura per i ricoveri post-acuzie, il Cotugno (per le patologie infettive compreso le influenze) e il Pascale per i tanti pazienti oncologici che si scompensano in corso di terapia. Allo studio anche la possibilità di mettere in rete le altre province con la verifica quotidiana di disponibilità di posti letto nelle Asl provinciali cui ricorrere in caso di saturazione dell'offerta di posti letto negli ospedali cittadini.Continua a leggere sul Mattino Digital