Lunedì 2 Gennaio 2017, 19:21 - Ultimo aggiornamento: 02-01-2017 19:21

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Un pranzo per cento persone e l’aula consiliare trasformata in mensa, l’assessore alle politiche sociali Rossella Beneduce (in foto) che servirà il pranzo insieme ad altri amministratori: accadrà mercoledì, dopo la Santa Messa celebrata dal parroco francescano padre Giacomo Verrengia. L’evento si chiama «Natale in solidarietà» ed è interamente finanziato dal Comune, con catering individuato tramite bando di gara. Le cento persone invitate, cittadini meno abbienti, anziani e altre fasce deboli, sono state individuate su segnalazione dei parroci e dell’ufficio politiche sociali, con la responsabile Margherita Beneduce.«Il Comune rappresenta l'intera comunità e questo è uno dei principali motivi per cui l’aula consiliare di Palazzo Siano accoglierà a porte aperte, come dovrebbe sempre essere, cento persone – dice l’assessore Beneduce – sarò io a servire il pranzo, insieme ad altri amministratori».