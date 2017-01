Giovedì 5 Gennaio 2017, 00:09 - Ultimo aggiornamento: 05-01-2017 00:09

«È solo un giorno che non va». Ma Sara ha voluto dargli un senso e ripercorrere le tracce di papà Pino. E così ha trascorso una giornata a Napoli. Ha camminato tra i vicoli cantati da Pino Daniele e ha passeggiato vicino al mare. L’ha fatto con la sua amica del cuore. Aurora Ramazzotti. L’amicizia che le due ragazze coltivano è la stessa che provavano i loro padri. Ed è proprio l’amicizia e l’amore per Napoli il senso di questo viaggio, due anni fa, infatti, fu Eros Ramazzotti, il papà di Aurora, a dare la conferma di quella notizia a cui i napoletani non vogliono ancora credere. E oggi camminando per le strade di Napoli Sara ha ritrovato Pino Daniele. L’ha ritrovato in ogni angolo, nelle espressioni della gente, negli stati d’animo, insomma, in ogni centimetro di una Napoli a cui manca un figlio. Ogni scatto postato sul suo profilo Instagram è diventato una canzone. E così il tributo di una figlia al grande Pino Daniele arriva dai social. Sara è ripartita insieme ad Aurora per Roma. Ma consapevole di ritrovare sempre il suo papà a Napoli.