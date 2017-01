Saviano: «Io una macchina sfornasoldi? Oscenità»

Anche Roberto Saviano interviene al dibattito su Napoli attraverso la sua pagina Facebook rendendo ancora più incandescente lo scontro con il sindaco Luigi de Magistris. Centinaia i messaggi e lo scrittore risponde a chi lo sostiene ma anche a chi lo contesta. "Non ti sembra di dire delle enormi assurdità?", si legge in un post. Lo scrittore replica:

Mi fa paura chi nega, chi non racconta la verità, chi ha paura di commentare ciò che accade per timore di essere associato a un racconto negativo della città

. Poi aggiunge: "Io sono una macchina sfornasoldi e non la camorra? Io depaupero il territorio e non la camorra? Ma con quale coraggio continuate a dire queste oscenità?". Poi in un altro passaggio riprende la polemica con il sindaco: "Non si guarda lontano. C'è turismo, che negli ultimi due anni siano morti oltre sessanta ragazzi è un dato ininfluente. Non si ammazzano tra loro, sparano tra la gente, ma a Capodanno boom di presenze in città. Stop. Chiuso. Finito. Con il sindaco che mi invita a visitare la città, manco fosse una guida turistica".

Venerdì 6 Gennaio 2017, 12:56

