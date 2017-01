Martedì 10 Gennaio 2017, 10:28 - Ultimo aggiornamento: 10-01-2017 10:28

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Questa volta per costruire l’appartamento abusivo avevano sequestrato anche i contatori dell’acqua dell’intero fabbricato. E sulla porta avevano affisso un avviso: «È inutile che andate all’Iacp, siamo in regola». Ma gli abitanti del civico 160 di via Micheluzzi a Scampia, dove già per due volte qualcuno aveva tentato di costruire una casa tirando su le mura nell’androne del palazzo, non si sono arresi e ai vigili urbani è stata inviata una nuova segnalazione, l’ennesima.Sul posto ieri mattina sono arrivati gli agenti dell’unità operativa Scampia e di quella addetta alla tutela edilizia (comandante del Corpo il colonnello Ciro Esposito) che hanno denunciato le persone al lavoro per violazione dei sigilli, hanno sequestrato il manufatto e inviato una comunicazione all’autorità giudiziaria. Ma il manufatto, in attesa di disposizioni da parte dell’autorità giudiziaria, è rimasti in piedi e i contatori dell’acqua resteranno inavvicinabili per i malcapitati abitanti dello stabile.È la terza volta che gli agenti sono costretti a intervenire nello stesso stabile di proprietà dell’istituto case popolari: nel 2014 e nel 2015 qualcuno aveva tentato di costruire illegalmente, la casa era stata sigillata e sequestrata, ma i lavori, seppure a rilento, sono continuati. Già nel 2013 qualcuno aveva segnalato al Mattino: «In via Micheluzzi la camorra si sta dando da fare per realizzare nuovi immobili: potrebbero servire per creare nuove piazze di spaccio». Un’ipotesi credibile anche perché il civico 160 di via Micheluzzi non è un palazzo qualsiasi: in quello stesso fabbricato abitava Fulvio Montanino, ucciso nel 2004 e fu quel delitto che diede il via alla faida che oppose i Di Lauro agli Scissionisti, provocando morti su morti. Dopo l’agguato l’appartamento del pregiudicato ammazzato, completo di fregi stile Partenone, è rimasto sigillato. Ma intorno sono continuate le occupazioni e le costruzioni illegali.A Scampia, come in tutti gli altri rioni di edilizia popolare, le case degli enti pubblici si continuano a vendere e comprare. Spesso sono gli affiliati dei clan a essere sistemati dai boss nelle case dello Iacp e del Comune, e in questi casi diventano base operativa dei diversi clan: i killer di Lino Romano, ammazzato per errore nella faida del 2012, avevano sistemato il loro covo in alcuni appartamenti occupati nelle Case Celesti di Scampia. Le costruzioni abusive, case, cancellate, soprelevazioni, sono servite per ospitare famiglie, ma spesso anche armi e droga. Storie di ieri, ma anche di oggi. Per questo la preoccupazione delle tante famiglie di via Micheluzzi resta alta.La vicenda è seguita da tempo dal settore casa della Cgil. Spiega il responsabile Gaetano Oliva: «Le segnalazioni, che pure sono tante, portano alla denuncia dei responsabili, ma non all’abbattimento delle costruzioni abusive e quindi spesso chi agisce in maniera illegale dopo un po’ di tempo viola e sigilli e riprende a costruire». Capita a Scampia, ma non solo. Oliva ricorda: «Al rione San Gaetano qualche tempo fa fu realizzata una casa abusiva sul terrazzo di copertura di un fabbricato. L’appartamento crollò e fu necessario sgomberare parzialmente l’edificio». Stessa situazione a Soccavo dove i garage sono stati trasformati in alloggi. Al Rione Traiano sono stati chiusi i colonnati e nonostante i sequestri vi sono stati sistemati addirittura degli uffici.