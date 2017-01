Martedì 3 Gennaio 2017, 14:16 - Ultimo aggiornamento: 03-01-2017 14:17

I vigili del fuoco sono intervenuti poco dopo la mezzanotte di oggi presso un distributore di carburante sulla circonvallazione di Napoli, tra Casoria e Scampia, per domare un principio di incendio. Le fiamme si stavano sviluppando a ridosso di una delle colonnine esterne del distributore.Durante i successivi sopralluoghi è stata trovata una tanica di benzina accanto alla colonnina e al momento dell’intervento il bocchettone della pompa era sganciato. Non si esclude una manovra maldestra di un utente che intendesse fare rifornimento anche se tra le piste viene considerata la matrice dolosa.Successivamente sono intervenuti sul posto anche gli agenti del commissariato Scampia per avviare le indagini ed acquisire i nastri del circuito di videosorveglianza interno della struttura.