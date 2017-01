Scianel di Gomorra compra Chanel nella bottega vintage

Sabato 7 Gennaio 2017, 23:22 - Ultimo aggiornamento: 07-01-2017 23:22

TORRE DEL GRECO. Scianel di Gomorra acquista Chanel dalla bottega del Vintage di lusso ed è tripudio di fans. Oggi pomeriggio il negozio «Mastro Geppetto Vintage» del giovane imprenditore Lualdo Nettuno ha ricevuto una visita speciale: l’attrice Cristina Donadio che ha interpretato Scianel in Gomorra 2 La Serie. Non appena si è sparsa la notizia, molti fans della serie si sono appostati fuori al negozio in prima traversa Vittorio Veneto dove sono in vendita numerosi articoli usati di griffe di lusso: da Chanel a Louis Vuitton, da Hermes a Celine. L’attrice è arrivata nel negozio alle 18 e, come ogni donna, è rimasta incantata da tutte le chicche in esposizione rimanendovi fino alle 20. Insieme al suo staff, hanno acquistato un foulard di Chanel, un set di posacenere di Hermes e Scianel, la spietata scissionista della serie, ha comprato per sé un giacchino di Chanel (quello che indossa in foto). La Donadio ha detto al titolare del negozio di essere rimasta molto contenta degli acquisti e ha promesso di ritornare. Gomorra 3? Presto inizieranno le riprese.