Giuseppe Casavola, scomparso da tre giorni: l'appello della famiglia

Domenica 1 Gennaio 2017, 12:43 - Ultimo aggiornamento: 01-01-2017 13:07

Giorni di ansia per la famiglia del professor Francesco Paolo Casavola, presidente emerito della Corte Costituzionale e Presidente del Comitato Nazionale per la Bioetica. Da venerdì scorso 30 dicembre, infatti, suo figlio, Giuseppe Casavola, «detto Peppino», di 50 anni è scomparso dalla sua abitazione, al parco Manzoni, in via Vincenzo Padula 2, Napoli. Quando si è allontanato da casa, per fare una passeggiata nel parco, Peppino, che è alto un metro e 85, occhi e capelli castani corti, barba e baffi, indossava un giaccone bianco, jeans e scarpe da ginnastica.È al vaglio dei carabinieri anche la testimonianza di una signora che conosce Peppino e che sostiene di averlo visto dirigersi verso la discesa di Marechiaro. Sono stati ascoltati anche molti amici e conoscenti di Giuseppe, ma nessuno di loro in questi tre giorni ha avuto sue notizie o lo ha visto.I familiari sono molto preoccupati non solo per lo stato di salute del loro congiunto, ma anche perché con sé non ha un documento di identità e nemmeno un cellulare. L'ipotesi più accreditata per la famiglia, poiché non è mai accaduto che si allontanasse volontariamente da casa, è che Giuseppe abbia avuto una forma di amnesia o sia in uno stato confusionale e, non avendo documenti con sé, per questo motivo non riesca a far ritorno a casa.Chiunque avesse notizie di «Peppino», o lo avesse visto aggirasi da qualche parte in città, può rivolgersi alla stazione dei carabinieri di Posillipo (081/681122) o alla redazione del Mattino (081/7947111).