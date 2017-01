Martedì 3 Gennaio 2017, 11:12 - Ultimo aggiornamento: 03-01-2017 11:12

Il sindaco di Capri Gianni De Martino che si è recato subito in comune dopo la notizia del terremoto di magnitudo 3 che alle 7.45 si è verificato al largo di Capri, a 12 km dall'isola, ha rilasciato dichiarazioni rassicuranti: “Il terremoto è stato sentito da pochi cittadini, specialmente abitanti in zone alte, personalmente ho avvertito come un colpo, ma in quel momento non gli ho dato peso, ritenendola una sensazione soggettiva. Siamo tranquilli, nessun danno segnalato sull'isola o particolare allarme, per il momento non ci sono preoccupazioni. Non abbiamo avuto ancora riferimenti ufficiali dalle strutture preposte.