Lunedì 9 Gennaio 2017, 20:43 - Ultimo aggiornamento: 09-01-2017 20:43

San Giorgio. Stop alle lezioni per una giornata al plesso Massaia di San Giorgio a Cremano. Rientro mercoledì dunque per gli studenti dell'istituto: l'operazione dell'amministrazione che ieri ha ordinato l'accensione dei termosifoni 24 ore prima del rientro in classe per gli alunni, purtroppo, è servita a poco contro il freddo pungente. A determinare lo stop delle attività per domani infatti i disagi al rientro delle festività natalizie, dovuti ai danni provocati alla caldaia della scuola di San Giorgio dal freddo gelido di questi giorni.A firmare l'ordinanza di chiusura del plesso, ieri sera, il sindaco Giorgio Zinno. Problemi legati al freddo questa mattina anche all'impianto della scuola Mazzini, risolti oggi stesso. «Mi dispiace per i disagi e mi scuso per i problemi imprevedibili e improvvisi che si sono verificati stamane in alcune scuole. Stiamo provvedendo a risolvere ad horas i disagi», ha fatto sapere il sindaco. Le lezioni alla scuola Massaia, dunque, riprenderanno regolarmente mercoledì 11.