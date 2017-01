Scuole al gelo, l'ira di Figliolia contro De Magistris

Mercoledì 11 Gennaio 2017, 11:46 - Ultimo aggiornamento: 11-01-2017 12:40

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Restano al freddo gli alunni delle scuole superiori di Pozzuoli. Nei migliori casi i termosifoni sono in funzione per poche ore, nonostante le temperature ferme al massimo ai 2°. In segno di protesta oggi i ragazzi hanno saltato le lezioni. E il sindaco Vincenzo Figliolia ha chiesto un intervento immediato a Luigi De Magistris, capo della Città Metropolitana, competente per le scuole superiori di tutta la provincia di Napoli, o sarà costretto a chiedere la chiusura degli istituti. Dal rientro dalle vacanze natalizie migliaia di studenti hanno dovuto fare i conti con aule gelide, dove il riscaldamento viene acceso dopo il loro ingresso e spento intorno alle 12, nonostante la campanella di fine giornata suoni nella maggior parte dei casi intorno alle 15.A Figliolia si sono rivolti in questi giorni genitori e studenti. «I ragazzi sono costretti a seguire le lezioni al gelo – ha dichiarato il primo cittadino puteolano - a causa di un disinteresse della Città Metropolitana a cui spetta la competenza. Il sindaco della Città Metropolitana di Napoli, Luigi De Magistris, è stato sollecitato dal rientro a scuola dei ragazzi, tre giorni fa, per prendere in considerazione la situazione. Ad oggi gli alunni sono costretti a stare al freddo e stanno saltando le lezioni. Sfido lui a stare nelle aule gelate, per ore seduto a seguire lezioni». E intanto restano aule deserte, o quasi, oggi al Pitagora, all'Isis Tassinari, al Pareto e al Falcone. «De Magistris tenga in considerazione il territorio metropolitano, troppo spesso messo da parte – ha aggiunto Figliolia - È sua responsabilità rispondere alle richieste e alle esigenze o sarò costretto a chiedere ad organi superiori l'intervento per chiudere gli istituti fin quando non sarà rientrata l'emergenza freddo».