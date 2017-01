Seiano, incidente in galleria: tre automobilisti feriti, traffico in tilt | Foto

Giovedì 12 Gennaio 2017, 08:30 - Ultimo aggiornamento: 12-01-2017 08:30

VICO EQUENSE. È di tre feriti il bilancio dell'incidente verificatosi poco prima delle 7 nella galleria "Santa Maria di Pozzano". Per cause ancora da accertare il conducente di un furgoncino, che viaggiava verso Napoli, ha perso il controllo della vettura e ha invaso la corsia opposta. Inevitabile lo scontro con un'Audi che transitava proprio in quel momento, diretta a Sorrento. A essere soccorsi dalle ambulanze sono stati il conducente del furgoncino, che nello scontro si è addirittura ribaltato, e le due persone che viaggiavano a bordo dell'automobile. Il traffico è rimasto bloccato per più di un'ora: il tempo necessario affinché la Polizia stradale effettuasse i rilievi necessari per ricostruire la dinamica dell'incidente. Sul posto anche l'Anas, impegnata nella gestione del flusso di veicoli.