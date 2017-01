Napoli - Una pistola mitragliatrice calibro 9, una semiautomatica dello stesso calibro e un moschetto con canne mozzate, oltre a 852 cartucce, anche per armi di altro calibro. È quanto i carabinieri della di Boscotrecase hanno rinvenuto e sequestrato in via Tenente Luigi Rossi di Boscotrecase, zona ove gli affari criminali sono sotto il controllo del clan camorristico dei «Gallo-Limelli-Vangone». Le armi erano in nascoste in un vano alloggio dei contatori del gas. Sulle armi saranno effettuati accertamenti e comparazioni per verificare il loro eventuale utilizzo in fatti di sangue o intimidazione.

Lunedì 2 Gennaio 2017, 12:58

