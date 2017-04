Sequestrati 8 Kg di polpa di ricci di mare pronti ad essere venduti a ristoranti dell'isola verde

Lunedì 17 Aprile 2017, 14:08 - Ultimo aggiornamento: 17-04-2017 14:08

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Se non fossero intervenuti gli agenti del commissariato di P.S. Ischia, un 40enne, residente a Quarto, con precedenti per violazioni contro la salute pubblica nel settore alimentare, avrebbe rifornito, illegalmente, prestigiosi ristoranti dell’isola verde, con della polpa di ricci di mare in pessimo stato di conservazione.I controlli della polizia ,in occasione delle festività pasquali, hanno consentito agli agenti d’intercettare il 40enne, al porto di Ischia mentre trasportava, all’interno del suo zaino ben 8kg di polpa di ricci di mare.L’uomo, aveva pensato bene, di conservare, all’interno di 20 barattoli in vetro, privi di etichettatura, un prodotto ittico non solo pescato illegalmente ma dall’odore nauseabondo.Il 40enne è stato denunciato in stato di libertà e multato con una sanzione amministrativa pari a €.1.500, mentre la polpa di ricci di mare, il cui prezzo di mercato si aggira sui 30 euro circa, per 100 grammi di prodotto, è stata fatta distruggere dalla polizia.