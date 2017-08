Venerdì 18 Agosto 2017, 08:33 - Ultimo aggiornamento: 18-08-2017 08:56

Calvizzano. Si schianta contro una rotonda nel cuore della notte, 40 enne estratto dall'autovettura dai vigili del fuoco. E' accaduto stanotte, intorno alle 4, all'incrocio di via Sandro Pertini. L'autovettura, un'utilitaria guidata da un uomo sulla 40ina, si è schiantata contro una rotonda.Le cause del sinistro sono da accertare. Forse un colpo di sonno, forse l'alta velocità alla base del violento impatto. Il guidatore è stato estratto dal mezzo su cui era a bordo grazie all'intervento dei vigili del fuoco accorsi. L'uomo è stato trasportato in ospedale per le cure del caso. Avrebbe riportato diverse ferite, ma non sarebbe - almeno secondo il racconto di alcuni testimoni - in pericolo di vita.