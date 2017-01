Martedì 10 Gennaio 2017, 13:23 - Ultimo aggiornamento: 10-01-2017 13:48

Domattina alle 12 a Napoli, in via Santa Lucia, sotto la sede della Regione Campania, la Federazione U.S.B. ( Unione Sindacale di Base) ha organizzato un sit-in «per protestare contro lo smantellamento della sanità pubblica». Si legge nella nota: «Lo scandalo dell’ospedale di Nola è la conseguenza dei tagli che hanno determinato chiusure di ospedali, reparti, riduzione di posti letto e carenze di personale. Le responsabilità politiche sul disastro procurato dalla cattiva gestione del servizio sanitario pubblico devono emergere, lo pretendiamo come cittadini e come utenti, perché a cadere non dovrà essere la testa di un direttore ma quella del governo regionale e nazionale che portano avanti un piano di gestione dei Presidi ospedalieri che nei fatti nega il diritto alla salute e alla dignità dei cittadini–utenti». In contemporanea la U.S.B. ha annunciato una conferenza stampa all’ ospedale di Nola e altri presidi di protesta davanti alle prefetture dei capoluoghi principali. A Roma la manifestazione davanti al ministero della salute.