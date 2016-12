Solidarietà a Napoli. La tombola «scostumata» organizzata dai giovani chirurghi

Venerdì 23 Dicembre 2016, 19:41 - Ultimo aggiornamento: 23-12-2016 19:41

Oltre duecento persone sono intervenute ieri sera in occasione della serata di beneficenza promossa dai giovani chirurghi campani. L'associazione, con il presidente Francesco Stanzione e Maurizio Cappiello, ha racconto fondi per sostenere un progetto per i bambini del reparto di oncoematologia dell'ospedale Santobono Pausillipon, diretto dal Domenico Ripaldi. Si tratta di un progetto assistenziale finalizzato a formare medici ed infermieri nell'applicazione di dispositivi per chemioterapia meno invasivi per i piccoli pazienti.La serata si è svolta in un clima molto goliardico, tra cena, spettacolo di danza e tombolata «scostumata», per terminare a notte fonda con taglio della torta e la discoteca. Tra novanta giorni sul sito dell'associazione campana giovani chirurghi sarà possibile visionare le specifiche del progetto ed i risultati raggiunti.