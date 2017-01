Giovedì 5 Gennaio 2017, 18:17 - Ultimo aggiornamento: 05-01-2017 18:17

CAPRI - Due sole unità di linea, la nave Fauno della Caremar e il Tremiti Jet della Navigazione Libera del Golfo, sono riuscite ad assicurare oggi pomeriggio i collegamenti marittimi tra Napoli e Capri. Tutte le altre corse sono state sospese a causa delle avverse condizioni meteomarine. Fermi anche tutti i collegamenti per Sorrento.La nave traghetto Fauno è riuscita, seppur in condizioni molto difficili a causa del forte vento che spirava all'imboccatura del porto di Capri, a garantire le corse riuscendo a riportare sull'isola centinaia di isolani in attesa da molte ore sul porto di Napoli. Corsa straordinaria questo pomeriggio anche da parte del Tremiti Jet che ha effettuato una partenza da Napoli alle 16.30: il mezzo veloce resterà questa sera in porto a Capri. Condizioni meteomarine difficili si prevedono anche per l'intera giornata di domani.