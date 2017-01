È fermo da due anni il progetto del Man, il Museo dell'Attore di Napoli che doveva sorgere nel sottopasso di piazza Trieste e Trento di proprietà del Comune di Napoli. Per realizzare la struttura, la Presidenza del Consiglio dei Ministri, nel 2014, mise a disposizione un tesoretto di 220mila euro di fondi Pac, della programmazione 2007-2013. Ma l'esposizione dedicata ai grandi attori del teatro napoletano non ha mai visto la luce. Nel 2015, infatti, i locali sotterranei furono concessi dalla giunta de Magistris all'associazione Officinae Efesti in uso gratuito per due anni, a fronte della riqualificazione delle aree per 30mila euro, più ulteriori altri tre anni da regolare con contratto di concessione dietro pagamento di un canone.A carico dell'associazione anche manutenzioni e utenze. Il sottopasso dove dovrebbe trovarsi il museo, invece, attualmente è chiuso al pubblico e abbandonato al degrado. Off limits l'ingresso esterno, adiacente ai Caffè Rosati e Del Professore, chiuso da un cancello. Mentre è sbarrata da un catenaccio anche l'entrata interna, alla quale si accede dal sottopasso sul lato del San Carlo, che porta ai bagni pubblici automatici, gestiti dalla cooperativa 25 Giugno. Messi male anche gli spazi interni destinati al museo, ridotti dopo anni a ricettacolo di rifiuti. L'ultimo sopralluogo tecnico risalirebbe a qualche mese fa, quando è stata verificata la possibilità di riaprire l'ala del sottopasso verso la chiesa di San Ferdinando. Nelle intenzioni del Comune, il Man doveva essere «un valido strumento di promozione e di attrattività turistica che unitamente alla ristrutturazione e alla valorizzazione dei locali attraverso il contributo ministeriale» avrebbe dovuto comportare «un beneficio per il Municipio tra l'altro in una fase di carenza di risorse finanziarie».Continua a leggere sul Mattino Digital