Lunedì 9 Gennaio 2017, 13:18 - Ultimo aggiornamento: 09-01-2017 13:18

Un giovane, originario del Gambia, è stato arrestato per detenzione di stupefacenti a fini di spaccio. I militari dell’arma l’hanno notato in via Carriera Grande, Napoli: bloccato e perquisito, trovandolo in possesso di alcune confezioni di marijuana e di circa 15 grammi di hashish già suddivisi in stecchette. L’arrestato è in attesa del rito direttissimo.