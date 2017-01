Martedì 10 Gennaio 2017, 17:16 - Ultimo aggiornamento: 10-01-2017 17:16

Giugliano. Da tempo i carabinieri ricevevano segnalazioni dai residenti di un noto parco di via Verdi: spaccio di cocaina e di marijuana. I residenti della zona non ne potevano più del via vai di assuntori e di pusher così hanno allertato i carabinieri che sono intervenuti dopo giorni di appostamento. In manette è finito Alfredo Granata, 50 anni, pregiudicato.I militari dell’arma hanno perquisito l’abitazione dell’uomo trovando 3 grammi di cocaina, 7 di marijuana, e 16 di hashish. Gli stupefacenti erano già suddivisi e pronti per essere venduti. C’è ora da chiedersi come sia possibile che a Giugliano sia stato dato il “permesso” per una piazza di spaccio. Da sempre, la cosca egemone sul territorio, i Mallardo, impedisce che in città si venda droga.Questo tra l’altro è uno dei motivi della piccola faida interna consumatasi nei mesi scorsi che vedeva da un lato la nuova guardia, capeggiata da Michele De Biase detto "Paparella", poi scomparso nel nulla, propensa allo spaccio, e dall’altro i capi storici, tra cui Ciccio Mallardo, contrari ad ogni tipo di vendita sul territorio.