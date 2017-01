Martedì 10 Gennaio 2017, 14:20 - Ultimo aggiornamento: 10-01-2017 14:20

È successo nella notte in via Pennasilico a Casoria. I carabinieri dell’aliquota radiomobile hanno fermato tre giovani, che spingevano con una Fiat Seicento spingevano una Toyota Aygo risultata rubata: nei guai un 19enne, di Casoria, un 21enne, di San Pietro a Patierno, e un 17enne, di Casoria. Nell’utilitaria (senza assicurazione) è stata trovata una mazza da baseball, sottoposta a sequestro. Tutti e 3 sono stati tratti in arresto per furto aggravato in concorso. I 2 maggiorenni sono ai domiciliari, in attesa del rito direttissimo, mentre il minore è nel centro di prima accoglienza dei Colli Aminei. Restituita l'auto rubata al proprietario.