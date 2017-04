Martedì 18 Aprile 2017, 10:08 - Ultimo aggiornamento: 18-04-2017 10:08

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Locali pubblici assegnati gratis, fino al 2011, dal Comune di Napoli ai partiti politici: addirittura alcuni di quei partiti - come La Margherita e i Democratici di Sinistra - non ci sono più da un decennio, mentre alcune appartenenti ad An sono del tutto dismesse. Immobili commerciali, fino a 130 metri quadrati, utilizzati come sedi di partito, e affittati in comodato d'uso a canone zero o con super-sconti fino al 90% del valore di mercato. Due modalità di affidamento considerate illegittime dalla Corte dei Conti, visto che la legge prevede uno sgravio massimo del 50%. Sono 19 i beni del patrimonio cittadino, distribuiti in tutta la città, dalle periferie al centro storico, concessi fino a pochi anni fa alle formazioni politiche di ogni orientamento: sinistra, destra e centro e considerati irregolari perché assegnati a canoni illegittimi, o con procedure anomale, o, ancora, perché in presenza di un contenzioso per morosità con l'amministrazione.Secondo un dossier del consigliere comunale Gaetano Troncone, depositato venerdì a Palazzo San Giacomo, questi immobili potevano fruttare al Municipio oltre 100mila euro all'anno, secondo i valori dell'Osservatorio del Mercato Immobiliare. E, invece, nelle casse civiche ci sono finiti in molti casi solo gli spiccioli.Casi anomali di assegnazioni finiti al centro dell'elenco stilato dagli «007» di Palazzo San Giacomo: l'Unità di progetto istituita nel 2015 che ha passato al vaglio oltre 300 immobili concessi dal Comune in comodato d'uso o a canoni agevolati fino al 2011, una lista oggi all'attenzione della magistratura contabile. Si tratta, è bene precisare, di assegnazioni avvenute in un periodo in cui la normativa sia nazionale che locale non era molto chiara, tanto, che per rimettere ordine nella materia, il Comune di Napoli ha predisposto una maxi-sanatoria che consentirà di regolarizzare le posizioni e rafforzerà i controlli sull'uso sociale e no profit dei locali, con sconti massimi dell'80% e un uso limitato dei comodati gratuiti.Nella lunga lista ci sono anche i locali assegnati ai partiti fino a 6 anni fa. Alcuni di questi sono stati poi rilasciati e riassegnati dall'amministrazione, altri invece sono ancora assegnati ai partiti.Continua a leggere su Il Mattino Digital