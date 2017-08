Domenica 20 Agosto 2017, 18:34 - Ultimo aggiornamento: 20-08-2017 18:34

Alla stazione centrale di Napoli, in piazza Garibaldi, la Polizia ferroviaria, in due distinte operazioni, ha arrestato 5 borseggiatori, tutti extracomunitari. I primi tre arresti sono stati eseguiti ieri mattina dagli uomini della Squadra di Polizia giudiziaria del Compartimento Polfer nell’ambito di mirati servizi antiborseggio: nei guai un 21enne, un 20enne e un 25enne, già arrestati in precedenza per lo stesso reato.Al termine di una accurata attività di indagine predisposta dagli uomini della Squadra di Polizia giudiziaria, i tre ladri, dopo aver sottratto uno zaino ad un turista irlandese, ieri sono stati raggiunti e bloccati altri due ladri, due giovani immigrati. Così ieri sera due algerini, trovati ancora in possesso della ingente refurtiva sottratta a un uomo di Messina, sono stati raggiunti e tratti in arresto dagli agenti Polfer.