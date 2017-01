Sud, via ai nuovi sgravi-lavoro per under 25

Sud priorità del governo, ha ribadito quasi come un chiodo fisso il presidente del Consiglio Gentiloni in ogni suo intervento pubblico. Ma se il nuovo anno rafforzerà la timida inversione di tendenza registrata nel 2016, lo si capirà inizialmente da un provvedimento dell’esecutivo precedente. È il «superbonus» per chi assume giovani meridionali under 25 previsto dalla Legge di stabilità 2017, una sorta di ritorno al passato visto che il provvedimento ripropone lo sgravio di circa 8mila euro per ogni contratto già inserito nel primo anno di sperimentazione, il 2015, con risultati a dir poco lusinghieri.Non è un caso che lo scorso anno, quando il bonus era stato ridotto a poco più di 3mila euro, il calo delle assunzioni a tempo indeterminato è stato vistoso. Da oggi in pratica e fino al 31 dicembre si torna alle condizioni più vantaggiose per gli imprenditori anche se rispetto al 2015 il tetto anagrafico per le assunzioni è sceso da 29 a 25 anni. L’attesa è forte, visto il risultato precedente, ma i dubbi non mancano e non sono affatto trascurabili. Se sulla creazione vera e propria di nuovi posti di lavoro i critici al provvedimento hanno più volte manifestato tutte le loro perplessità (alla fine, dicono, il jobs act ha dato vita solo a poco meno di 70mila nuove opportunità), è sulle previsioni di una crescita robusta dell’occupazione che lo scenario non offre al momento grossi margini di ottimismo.Lo rivelano gli stessi imprenditori. Interrogati proprio nei giorni scorsi nell’ambito dell’ormai consueta indagine trimestrale di ManpowerGroup Meos sulle intenzioni di assumere, i datori di lavoro italiani sono rimasti abbondantemente al di sotto della soglia di una pur inevitabile prudenza. E quelli del Mezzogiorno si sono detti più preoccupati, nonostante l’uscita da sette anni di durissima recessione e l’indubbio miglioramento della domanda interna e dunque dei consumi. Me vediamo il dettaglio. Solo il 3% degli imprenditori prevede un aumento del proprio organico, il 5% prevede un calo e il 90% non si aspetta alcuna variazione. Sulla base di questi dati e, a seguito degli aggiustamenti stagionali, la previsione si attesta a quota 0%. In altre parole le intenzioni di assunzione restano relativamente stabili sia rispetto al precedente trimestre sia rispetto allo stesso periodo dello scorso anno. Ma non è così per tutte le macroaree del Paese.L’inizio del nuovo anno sembra favorire le speranze di crescita soprattutto del Nord Ovest: i datori di lavoro di due regioni su quattro prevedono infatti un leggero aumento del proprio organico nel primo trimestre 2017 con una previsione netta sull’occupazione pari a +3% nel Nord Ovest e a +1% nel Nord-Est. Va decisamente peggio - se le intenzioni annunciate venissero confermate - nel centro-Italia dove si prevede un meno 3% degli organici (e sicuramente un peso rilevante è da attribuire al caso Almaviva di Roma) e addirittura un meno 4% per Sud e isole. Un dato per la verità in controtendenza rispetto alla quantità (e alla qualità) delle ultime iniziative imprenditoriali annunciate o già varate in Campania, con i contratti di sviluppo in particolare che sembrano poter innestare un importante circuito virtuoso tra domanda e offerta di lavoro.Va però tenuto presente quando si parla di statistiche e sondaggi che certi processi di crescita, vedi alla voce investimenti, maturano i loro effetti specie sul piano occupazionale non subito: è probabile cioè che una certa ripresa dell’occupazione possa arrivare già dal secondo trimestre nel Mezzogiorno, fermo restando che l’impatto del superbonus da 8mila euro dovrebbe comunque accelerare l’avvio dei nuovi contratti a tutele crescenti soprattutto nelle pmi. Non è un caso che al Sud le maggiori opportunità di lavoro dovrebbero essere garantite dal settore alberghiero e dalla ristorazione, ovvero dai pilastri di quel comparto turismo che indubbiamente ha fatto registrare in questi ultimi mesi numeri molto incoraggianti.Dal sondaggio di Manpower emerge infatti che tra gennaio e marzo 2017 il numero dei dipendenti calerà in sei dei 10 settori industriali con un tonfo del 15% in particolare nei settori estrattivo e minerario ma aumenterà tra alberghi e ristorazione dell’8% su scala nazionale e del 5% su quella meridionale. Contratti stagionali, probabilmente, ma il segnale è tutt’altro che disprezzabile se paragonato allo stallo del settore edilizio che al Sud continua a non riuscire a vedere la luce in fondo al tunnel. Gli esperti confermano invece l’incremento degli addetti all’agricoltura, l’unico comparto che anche in tempi di crisi ha continuato ad avere il segno «più» alla voce posti di lavoro. E lo stesso vale per il commercio all’ingrosso dove le previsioni arrivano al 5%.