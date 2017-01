Suicidio Suor Orsola Benincasa. Gli amici: «Non possiamo crederci»

Martedì 10 Gennaio 2017, 15:36 - Ultimo aggiornamento: 10-01-2017 15:36

«Non ci sono parole per descrivere quanto è successo. Siamo tutti sgomenti da una giornata che ci lascia tanta tristezza nel cuore». Queste le prime reazioni degli studenti del Suor Orsola Benincasa, dopo il suicidio del collega diciannovenne avvenuto in tarda mattinata, dal terrazzo sede lungo il corso Vittorio Emanuele. «Aveva un appuntamento con noi» dichiarano le amiche ancora sotto choc, «e non crediamo a quanto è avvenuto. Era una persona normale che non lasciava sospettare - almeno per quanto ci riguarda - nulla del genere. Stiamo tornando tutti a casa perché vogliamo restare tra di noi e nel nostro dolore. È stata e resterà una mattinata da incubo per tutti noi e per il mondo studentesco». Anche al bar poco distante dall'università, c'è chi ricorda il ragazzo con parole d'affetto. «Era un bravissimo studente che veniva spesso da noi con gli amici. Lo vedevamo scherzare e sorridere. La cosa ci ha lasciati allibiti e senza parole. Speriamo si faccia luce al più presto sulle ragioni di questo tragico gesto».