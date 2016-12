La tariffa della tangenziale di Napoli resterà invariata per auto e moto anche nel 2017. È l’esito dei decreti firmati ieri congiuntamente dai Ministri Delrio e Padoan sull’adeguamento delle tariffe autostradali in tutta Italia.



L’incremento dell’1,76% della stessa tariffa deliberato dal governo, tradotto in termini numerici, corrisponde ad una quota inferiore ai 5 centesimi di euro, soglia minima prevista per far scattare l’aumento. Il pedaggio resta fermo a quota 95 centesimi, dunque, per l’anno prossimo e non arriverà ad 1 euro, come temevano i pendolari. Gli aumenti riguarderanno solo i mezzi pesanti, ovvero i camion, gli autotreni ed altre tipologie simili.

