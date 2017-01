Giovedì 5 Gennaio 2017, 10:12

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Ha sporto denuncia ai carabinieri il commerciante di Pianura a cui erano state rubate le telecamere. L’ ha fatto quatto giorni dopo il furto e dopo la pubblicazione sul sito del Mattino del filmato girato dallo stesso sistema di videosorveglianza posizionato sul negozio perché, ha spiegato: «Il danno è stato di pochi euro e non mi ero reso conto delle possibili implicazioni di un’azione del genere». Ma la vicenda, collegata al clima di tensione che si vive in tutto il quartiere e in molti altri rioni della città, ha destato preoccupazione nelle forze dell’ordine e sono state avviate indagini sia dagli stessi carabinieri della stazione di Pianura che hanno raccolto la denuncia, sia dai poliziotti del commissariato locale che ieri mattina hanno anche fatto un primo giro tra gli esercizi commerciali.Preoccupa la sproporzione tra l’impegno profuso nell’azione e il valore della merce rubata che non supera i venti euro: due telecamere trafugate non possono essere rivendute per più di venti euro. Il sospetto, quindi, è che l’obiettivo non fosse quello di ricavare soldi dalla cessione della refurtiva, ma quello di accecare l’occhio indiscreto dell’apparato di sicurezza. E quello messo a segno al megastore di detersivi di corso Duca d’Aosta non sarebbe l’unico colpo del genere in quella zona. Secondo altri commercianti un altro raid si era verificato nella stessa strada qualche giorno prima e altri due sono stati segnalati in via Campanile. Ma alle forze dell’ordine non risultano denunce.Capire cosa sta succedendo non è facile. La prima ipotesi è che i malviventi volessero nascondere delle richieste estorsive. Il pizzo di Natale, come quello di Pasqua e quello di ferragosto, sono uno degli strumenti più utilizzati dai clan per rimpinguare le casse. A quanto pare, però, il commerciante interessato non avrebbe ricevuto richieste estorsive. E del resto, come spiega anche Luigi Cuomo, presidente nazionale dell’associazione Sos impresa, molto radicata in quell’area, a entrare nel mirino degli estorsori in queste settimane sarebbero stati soprattutto gli esercizi abusivi, quelli collocati nei pressi delle piazze di spaccio e quelli gestiti dai pregiudicati o dai loro parenti.I delinquenti, insomma, avrebbero puntato sul sicuro. Nelle settimane precedenti al Natale per le strade del quartiere si aggiravano due gruppi di scalcinati delinquenti: uno chiedeva trecento euro per assicurare un buon Natale alle famiglie dei detenuti e la serenità ai commercianti, l’altro ha alzato la posta a mille euro. Risultato: i commercianti non sapevano a chi santo votarsi e alla fine c’è stato anche chi ha preferito tirare giù la saracinesca. La seconda ipotesi, che sembra prendere consistenza in queste ore, è che il furto delle telecamere fosse solo il primo step di un piano più articolato: i delinquenti, che avevano rubato due delle tre telecamere poste sullo store alle 20, 30 del 31 dicembre, avrebbero puntato a svaligiare completamente il negozio contando sul caos puntato dai brindisi e dai fuochi d’artificio di mezzanotte. Poi il piano sarebbe andato a monte. Carabinieri e polizia hanno anche setacciato gli indirizzi dei boss storici e soprattutto di quelli che in questi mesi stanno tentando di salire nel "Sistema", ma non risulta che nella strada dove sono state accecate le telecamere abitassero malviventi rampanti.È certo che Pianura, come del resto altre zone della città, sta vivendo un momento difficile. Dopo l’arresto a luglio del capoclan Pasquale Pesce detto "Bianchina" e di quattro dei suoi gregari, starebbe tentando di farsi strada "muollo muollo" legato al clan Lago. Ma la sua ascesa sarebbe contrastata dal gruppo Vigilia-Pesce-Marfella ed infatti contro il pregiudicato c’era stato un agguato l’11 luglio: l’uomo è stato ferito un nei pressi della sua abitazione di via Grottole a Pianura. I killer non sono riusciti a uccidere, ma le sparatorie non si sono fermate. Due giorni dopo è stato ammazzato un trentaduenne incensurato, Raffaele Pisa, che stava tentando di aprire un circoletto in via Giorgio de Grassi.Una guerra per bande, più che una guerra di camorra. «Stiamo vivendo una situazione difficile come del resto sta accadendo in altre aree della città – dice Cuomo -. Ci sono gruppi diversi di malavitosi che stanno tentando di prendere il controllo del territorio, anche chiedendo ai commercianti piccole cifre: ma attenzione, queste poi potrebbero lievitare. Questi delinquenti sparano con estrema facilità e, come è successo a Forcella, rischiano anche gli innocenti, anche per questo bisogna opporsi. Ai commercianti vorrei ricordare che la nostra associazione è sempre pronta ad accompagnare chi denuncia».