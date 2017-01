Sabato 7 Gennaio 2017, 12:36 - Ultimo aggiornamento: 07-01-2017 12:45

Boscotrecase. Troppo freddo all'ospedale "Sant'Anna" di via Lenza. Ammalati al gelo e termosifoni spenti: parte la gara di solidarietà della Protezione Civile e del Comune di Torre Annunziata. Diversi volontari, in queste ore, stanno portando plaid e coperte in corsia. Lo scopo è mettere finalmente al caldo 14 pazienti ricoverati. All'interno dell'ospedale, infatti, pur in assenza di un improvviso black-out, i termosifoni risulterebbero da tempo spenti. Le coperte disponibili sarebbero in totale solo 4. La situazione è resa ancor più dura dalla temperatura rigida (questa sera crollata a meno uno) e dall'assenza di quasi tutti gli addetti al reparto di pronto soccorso. Molti sono assenti, già da prima delle festivitá natalizie, per infortunio o malattia.