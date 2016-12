Sabato 31 Dicembre 2016, 16:22 - Ultimo aggiornamento: 31-12-2016 16:22

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Nasce ad Acerra (Napoli), uno dei Comuni compreso nella «Terra dei fuochi», una App per cellulari destinata agli agricoltori per segnalare anomalie ed eventuali illegalità commesse sul territorio. Oggi sono state firmate convenzioni tra le associazioni degli agricoltori, considerati le vere sentinelle del territorio, ed il Comune per l' uso della App «Acerra Segnala».L'applicazione permette alle Associazioni di categoria del mondo agricolo ed ai loro associati, iscritti alla Camera di Commercio come titolari di impresa agricola di segnalare mutamenti del territorio ed alterazioni dell'ambiente ai Vigili urbani. Il Sindaco di Acerra Raffaele Lettieri afferma: «sono gli agricoltori le prime sentinelle del territorio che ogni giorno lavorano nelle nostre campagne.Adesso con questo nuovo e semplice strumento potranno inviare direttamente la foto di ogni evento significativo sul territorio mettendoci la faccia, il nome ed il cognome, e denunciare alla Polizia». I primi a siglare la convenzione sono stati i componenti del direttivo dell'associazione «Ari.Amo». che si è impegnata, con il presidente Pasquale Pirolo, a far sottoscrivere la convenzione a tutti i titolari di impresa agricola iscritti.