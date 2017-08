Terremoto a Ischia, ecco i numeri da chiamare per le emergenze

Lunedì 21 Agosto 2017, 23:33 - Ultimo aggiornamento: 21-08-2017 23:33

Terremoto a Ischia, è scattato il piano di emergenza per i soccorsi alla popolazione e i turisti che affollano l'isola: per le urgenze, chiariscono gli operatori dell'unità di crisi regionale, è opportuno contattare innanzitutto il 115 e, in alternativa, per motivi sanitari il 118. Innumerevoli le telefonate anche alla Protezione civile, che a sua volta provvede a smistarle ai soccorritori.Il Presidente De Luca ha sentito il premier Paolo Gentiloni e il capo della protezione civile nazionale Borrelli per il coordinamento dei soccorsi, sia al livello nazionale che regionale. Parte dell'ospedale di Ischia è stato invece evacuato per verifiche strutturali ed è stata allestita, ed è operativa, un'area di pronto soccorso esterna all'ospedale Rizzoli, in attesa dei controlli di staticità. Sono pronti, invece, i trasferimenti in eliambulanza e idroambulanza dei pazienti ricoverati nel reparto Rianimazione: attiva la rete del soccorso 118. Disposta un'unità di crisi del Cardarelli per eventuali necessità di trasporto in eliambulanza. Sono inoltre disponibili 3 traghetti Medmar e Caremar per eventuali ulteriori trasferimenti.Le prime testimonianze