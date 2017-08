Terremoto a Ischia, è emergenza. Un morto, feriti e dispersi. Sette persone, anche i bambini sotto le macerie. Case crollate | Video

La terra trema e in un attimo una vacanza si trasforma in un incubo. E' quanto accaduto ad Ischia alle 20,57 di questa sera. Un boato e immediatamente l'interruzione di energia elettrica per qualche minuto. Si capisce immediatamente che quanto accaduto non è la solita scossa “flegrea” che si ripresenta anno dopo anno, ma è qualcosa di più. Secondo i primi dati dell'Ingv si è trattata di una scossa di magnitudo 3,6 e una profondità di circa 10 chilometri. Nonostante la scossa non appaia eccessivamente forte la bassa profondità l'ha resa più violenta per le abitazioni e quindi per la popolazione.

Un morto, feriti e dispersi

Di certo, sono almeno 25 i feriti. Morta una donna, colpita dai calcinacci della chiesa di Camicciola: ma si temono altri morti Almeno sette, infatti sono le persone travolte dalle macerie : tre sono stati estratte in nottata. C'è una donna incinta, un ragazzino di dieci anni, un bambino di pochi mesi.Di certo, sono almeno 25 i feriti.

I crolli

Confermati decine di crolli in tutta l'isola soprattutto a Casamicciola come ha anche testimoniato la tenenza della Guardia di Finanza che ne ha contati almeno 6 o 7. Ma su tutta l'isola la protezione civile già presente sull'isola per l'ordine pubblico estivo, sta mappando il territorio. Molti passeranno la notte all'aperto.



Ospedale evacuato

Disposta l'evacuazione dell'ospedale Rizzoli. Unico dell'isola attivo, tanto da destare la preoccupazione dei sindaci visto che ora non si sa dove portare i feriti che aumentano di numero. Nell'ospedale sono rimaste solo 5 persone intubate che non possono essere trasportate perche in pericolo di vita.



Elisoccorso, centrale al Cardarelli

È scattato il piano di emergenza sanitario per i soccorsi alla popolazione di Ischia: già disposta unità di crisi del Cardarelli per eventuali necessità di trasporto in eliambulanza. Parte dell'ospedale di Ischia è stato invece evacuato per verifiche strutturali. Sui luoghi interessati dai crolli sono al lavoro squadre di volontari della protezione civile regionale.



Forze dell'ordine in campo

Al momento le forze dell'ordine sull'isola, tra tutti i corpi, sono 100 unità, tante vista la grandezza dell'isola, ma poche rapportate alle persone in vacanza e all'emergenza del terremoto. Un traghetto è stato messo a disposizione delle forze dell'ordine per far raggiungere l'isola a polizia e carabinieri.

Lunedì 21 Agosto 2017, 21:09 - Ultimo aggiornamento: 22-08-2017 01:43

Il comandante Pietro Gentile, tenenza della Guardia di Finanza. «Ho visto almeno sei palazzine crollate a Casamicciola, ma al momento stiamo facendo sopralluoghi per avere un quadro generale della situazione. Non ci sono ospedali il Rizzoli è stato evacuato quindi servono traghetti e navi con urgenza per dare soccorsi ai feriti. Tutte le forze dell'ordine sono impegnate, in totale almeno 100 persone». Tommaso Monti, Via Borbonica a Lacco Ameno: «Ho visto crollare qualche tetto, ringhiere, muri di contenimento. Una rudere vicino alla nostra casa si è sbriciolato all'istante. Alcune stanze di una villa sono crollate. In giro si sentono solo sirene di ambulanze e quelle dei pompieri. Siamo tutti fuori dalle case con grande paura». Elio Valentino, organizzatore del premio Ischia, da Casamicciola dice: «10 secondi di puro panico. Stiamo tentando di rintracciare amici e parenti per capire loro come stiano. Abbiamo sentito di palazzi crollati».