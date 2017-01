Domenica 1 Gennaio 2017, 09:51 - Ultimo aggiornamento: 01-01-2017 09:51

Giugliano. Notte di terrore in città prima e dopo la mezzanotte di Capodanno: due abitazioni centrate da colpi di pistola. Il primo casi è successo sulla fascia costiera, in via Ripuaria. Il tutto intorno alle 21 mentre una famiglia stava a tavola per il cenone. All'improvviso hanno udito la rottura di un vetro di una delle finestre e scoperto un foro da proiettile. Immediatamente hanno allertato gli agenti del Commissariato di Giugliano.I poliziotti, diretti dal vicequestore aggiunto Pasquale Lamitella, hanno così sequestrato un'ogiva che si era conficcata nel muro dopo aver trapassato il vetro. Solo per forotuna non ha colpito nessuno. Poi, all'una del mattino, nella centralissima via Palmiro Togliatti, i poliziotti hanno repertato un secondo caso simile: un'ogiva ha infranto il vetro di una finestra di un'abitazione e si è conficcata nella parete. Anche in questo caso i poliziotti hanno effettuato i rilievi e sequestrato il tutto. Per fortuna non ci sono stati feriti.In mattinata, poi, c'è stata la segnalazione del danneggiamento di un negozio in via Aviere Mario Pirozzi: ignoti hanno distrutto le vetrine de 'Il calzolaio'. Al vaglio degli inquirenti le immagini delle telecamere di sorveglianza per risalire all'idendità degli autori del raid.